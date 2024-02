Parlamentares parabenizam Viradouro pelo título no carnaval do Rio

Parlamentares usaram as redes sociais para parabenizar a nova campeã do carnaval do Rio de Janeiro, a Unidos do Viradouro, nesta quarta-feira (14/2). A deputada federal Talíria Petrone (Psol-RJ) e o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT-RJ) também desfilaram pela escola.

Petrone é pré-candidata à prefeitura de Niterói, cidade da Viradouro, e comemorou o título da escola do coração. "É a minha Viradouro, campeã do Carnaval 2024! Muito feliz com nosso terceiro título! É orgulho da nossa Niterói, que pode ser muito maior! "Arroboboi meu pai, Arroboboi Dangbê / Destila seu axé na alma e no couro / Derrama nesse chão a sua proteção / Pra vitória da Viradouro", escreveu.

Rodrigo Neves também deve disputar a prefeitura da cidade carioca, após já ter sido prefeito duas vezes. "Parte importante da identidade de Niterói ! Decidimos há alguns anos investir forte no Carnaval e na Escola porque nossa cidade tem muita história", disse o pré-candidato à prefeitura niteroiense.

O pastor e deputado federal (Psol-RJ) Henrique Vieira também escreveu homenagem à Viradouro.

Já o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, celebrou o título e relembrou que a escola de samba da mãe dele.

