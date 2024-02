Até o final desta quarta (14), os foliões podem se inscrever nas categorias Melhor Fantasia e Melhor Fantasia Infantil e votar na categoria de Melhor Bloco - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Após quatro dias de muita folia pelas ruas do Distrito Federal, termina nesta quarta-feira (14/2) as inscrições e a aba de votação popular para o prêmio CB Folia, que celebra o melhor do carnaval do Distrito Federal.

Até o fim do dia, os foliões podem se inscrever nas categorias melhor fantasia e melhor fantasia infantil, que serão definidas por um comitê técnico. Além disso, o comitê também vai eleger o melhor momento do carnaval 2024 do DF.

O prêmio também vai eleger o melhor bloco do carnaval do DF, em duas votações — pelo público e por eleição de um júri técnico.

Mais de 50 blocos participam da premiação e ainda dá tempo dos foliões votarem no favorito, basta acessar o site e preencher a aba Melhor Bloco, escrevendo seu nome, telefone, e-mail e, por fim, selecionando o bloco que considerou o melhor. Neste mesmo endereço é possível se inscrever nas categorias de Melhor Fantasia.

O anúncio dos vencedores de todas as premiações ocorrerá na próxima sexta-feira (16).

Toda a cobertura do Carnaval 2024 do Correio Braziliense pode ser conferida pelo site. Os conteúdos multimídia envolvem vídeos de vários bloquinhos de rua, reportagens sobre os carnavais em outras regiões do país e mais detalhes sobre a premiação CB Folia.