PF conclui que filho de Moraes sofreu injúria em Roma, mas não indicia ninguém

A Polícia Federal concluiu um inquérito que apurava abordagem ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Aeroporto de Roma. De acordo com as diligências feitas pela corporação, o filho do magistrado chegou a levar um tapa no rosto. No entanto, os investigadores concluem que se trata de delito de menor potencial ofensivo, ocorrido no exterior.

Em razão das características, os investigadores decidiram que ninguém será indiciado. No relatório, a PF aponta que Roberto Mantovani Filho cometeu crime de injúria real contra o filho do ministro. Isso em razão da agressão, que chegou a derrubar o óculos dele, com tentativa de intimidação.

No entanto, as imagens não mostram a reunião de um grupo de pessoas para atacar o magistrado. As câmeras do terminal também não captaram o áudio, portanto, não é possível verificar as alegações de ataques verbais e ofensas feitas por ambas as partes. Com a conclusão do relatório, o caso deve ser arquivado.

Moraes foi ouvido em São Paulo durante o inquérito na condição de vítima. De acordo com fontes ligadas à investigação, a oitiva foi transmitida, simultaneamente, por videoconferência, para um delegado em Brasília.

Roberto Mantovani, a esposa dele, Andréia Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta, foram investigados. Quando foi abordado em Roma, Moraes retornava do Fórum Internacional de Direito, na Universidade de Siena, na cidade da Toscana. Na ocasião, ele não estava acompanhado dos seguranças.