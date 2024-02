O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi declarado persona non grata, nesta segunda-feira (18/2), pelo governo de Israel, após comparar as ações do exército israelense na Faixa de Gaza com a campanha de Adolf Hitler para exterminar os judeus no Holocausto. Segundo o ministro de Assuntos Internacionais de Israel, Israel Katz, Lula é uma “personalidade indesejável em Israel até que ele peça desculpas e se retrate de suas palavras”.

De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, persona non grata é um instrumento jurídico utilizado nas relações internacionais e é uma prerrogativa que os Estados possuem para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo como tal em seu território. A medida é descrita no artigo 9 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.

Na prática, com essa medida declarada por Israel significa que Lula perderá o status, as imunidades e os privilégios diplomáticos garantidos como chefe do Executivo brasileiro. No entanto, a declaração de persona non grata não equivale à expulsão ou qualquer outra medida de retirada compulsória.

Entenda o caso

No domingo (18/2), Lula acusou Israel de cometer genocídio contra civis palestinos na Faixa de Gaza e comparou as ações com a campanha de Adolf Hitler para exterminar os judeus. O presidente brasileiro acrescentou que o conflito "não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças".

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou Lula durante coletiva em Adis Abeba, na Etiópia, onde participou como convidado da Cúpula Anual da União Africana.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, repudiou aos comentários de Lula, classificando-os de "vergonhosos e graves", e anunciou que o governo convocou o embaixador do Brasil em Israel. "Ao comparar com o Holocausto a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida, o presidente Lula desonra a memória dos seis milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demoniza o Estado judeu como o mais virulento dos antissemitas. Deveria sentir vergonha", disse Netanyahu.