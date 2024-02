Lula chama de volta embaixador do Brasil em Israel após reprimenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, de volta ao Brasil para consultas. A informação foi confirmada ao Correio por fontes na Presidência da República.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (19/2) em resposta à crise diplomática com Israel, especialmente após o ministro das Relações Exteriores do país, Israel Katz, convocar Meyer para uma reprimenda no Museu do Holocausto e, depois, declarar Lula persona non grata em Israel.

A reação de Israel ocorreu após fala do presidente Lula, ontem (18), em que ele comparou as mortes na Faixa de Gaza à atuação da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O governo israelense, porém, quebrou o protocolo diplomático ao convocar o embaixador brasileiro ao Museu do Holocausto. Reprimendas do tipo costumam ocorrer na sede do Ministério das Relações Exteriores.

Integrantes do Planalto e da chancelaria acreditam que a reação de Israel foi exagerada, e que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tenta fazer um "show" para capitalizar politicamente na guerra. Embora a declaração de Lula tenha sido considerada inadequada, a reação de Israel torna improvável que Lula faça uma retratação.