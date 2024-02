Especialista em apostas deixa governo em meio a interesse do Centrão no cargo

Principal especialista no governo em questões sobre apostas esportivas e regulamentação desse setor, o assessor especial José Francisco Manssur, do Ministério da Fazenda, deixou o governo. Em nota, a assessoria da pasta fez o anúncio de sua saída nesta segunda (19/2) e informou que a exoneração se deu a pedido do próprio Manssur.



O argumento na nota é que o processo de elaboração do conjunto de regras para a regulamentação do setor de aposta por quota fixa, conduzido por ele, já foi concluído em 2023. O texto foi aprovado pelo Congresso e sancionado por Lula. E o ministério encerra a nota agradecendo ao "trabalho prestado" pelo assessor ao longo desse período.



Manssur era assessor especial da Secretaria Executiva do ministério. Sua saída se dá no meio da criação da Secretaria de Prêmios e Apostas, criada no final de janeiro deste ano, espaço que é da cobiça do Centrão. O ministro do Esporte, André Fufuca, um representante desse segmento político, tem interesse nessa área, e chegou a ser discutida se a secretaria seria deslocada para sua pasta. Um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no final de janeiro, criou a secretaria e a vinculou à Fazenda.



O agora ex-assessor era a indicação natural para ocupar esse cargo, do qual parece ter sido preterido. Manssur era um crítico da voracidade com que as empresas chamadas "bets" (apostas) vinham atuando no país. Durante uma audiência pública na Câmara, em abril do ano passado, ele demonstrou sua posição sobre esse setor, e disse aos deputados sobre a urgência dessa regulamentação.



"Os senhores e as senhoras assistem a uma partida de futebol hoje em qualquer lugar do Brasil. A cada 10 placas de publicidade, nós enxergamos 7 ou 8 empresas de apostas, que estão fazendo o seu trabalho. Essas apostas movimentam alguns bilhões de reais no Brasil. Todas as externalidades negativas estão presentes — a manipulação de resultado; a lavagem de dinheiro; a ludopatia, que é o vício do apostador—, e o governo e a sociedade não arrecadam 1 real em decorrência desse valor há praticamente 5 anos, Deputado, porque isso não está regulamentado", disse Manssur, que guarda uma peculiaridade: apesar de especialista, ele não é um apostador. De loteria alguma.