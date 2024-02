Impeachment de Lula: veja quem são os 92 deputados que assinaram pedido

Após a fala de Lula sobre Israel, um pedido de impeachment encabeçado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) já alcança 92 assinaturas. O documento, que deve ser protocolado até terça-feira (20/2), se baseia em trecho do Artigo 5 da Lei nº 1.079/1950 que caracteriza como de responsabilidade contra a existência política da União “cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade”.

Seguindo o posicionamento da parlamentar, outros 62 assinantes são filiados ao Partido Liberal (PL). Entre eles, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o filho ‘03’ do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Nikolas Ferreira (PL-MG) e os ex-ministros Mário Frias (PL-SP) e Ricardo Salles (PL-SP). Opositores ao atual governo, Cidadania, Novo e Partido Renovação Democrática (PRD) também aparecem na lista. O Podemos conta com uma assinatura.

Quatro partidos que possuem ministérios da gestão do petista, no entanto, aparecem no pedido de impeachment, são eles União Brasil, Republicanos, Partido Social Democrático (PSD) e Partido Progressistas (PP). Juntos, as congregações respondem por 20 assinaturas, sendo cinco do PP, duas do PSD, três do Republicanos e 10 do União Brasil.