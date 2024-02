Erika Hilton se torna 1ª líder parlamentar trans da história do Congresso

A federação que será comandada por Erika conta com 14 parlamentares - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) foi eleita, nesta quarta-feira (21/2), para o comando da federação PSol-Rede na Câmara dos Deputados.

O feito entra para história do Congresso Nacional já que será Erika será a primeira parlamentar trans a comandar um cargo de liderança. Ela assume o cargo sucedendo o deputado Guilherme Boulos (PSol-SP), que atualmente é candidato à Prefeitura de São Paulo.

A federação que será comandada por Erika conta com 14 parlamentares.

Nas redes sociais, a deputada celebrou a conquista. "Vai ter líder Travesti! Muito orgulhosa se ter sido indicada de maneira unânime como nova líder da bancada do PSOL-Rede na Câmara", disse ela.

Erika também agradeceu ao partido pela confiança e Guilherme Boulos, por lhe passar o bastâo da liderança.

