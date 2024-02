Valdemar Costa Neto responde todas as perguntas da PF em depoimento

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, prestou depoimento nesta quinta-feira (22/2) à Polícia Federal, e colaborou com as investigações sobre a possível tentativa de golpe de Estado.

Diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa de Costa Neto comunicou que o presidente do PL compareceu à Polícia Federal e respondeu a todas as perguntas feitas pelos investigadores. Entretanto, a defesa optou por não fazer qualquer comentário adicional sobre as investigações em curso.

O depoimento ocorre em meio à operação que investiga uma possível tentativa de golpe de Estado, supostamente liderada por Bolsonaro e membros de seu governo, especialmente ministros da ala militar.

Costa Neto foi alvo da referida operação no início deste mês. No entanto, o presidente do PL acabou sendo preso há duas semanas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, ao ser encontrado em sua residência uma pistola registrada em nome de terceiros com documentos irregulares. Após a detenção, Valdemar permaneceu sob custódia por duas noites, antes de prestar depoimento à Polícia Federal no dia de hoje.

Bolsonaro, que também prestou depoimento nesta quinta, optou por ficar calado. Além dos dois, também prestam depoimento hoje Augusto Heleno (general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional); Anderson Torres (ex-ministro da Justiça); Marcelo Costa Câmara (coronel do Exército); Mário Fernandes (ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência); Tércio Arnaud (ex-assessor de Bolsonaro); Almir Garnier (ex-comandante geral da Marinha); Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa)Cleverson Ney Magalhães (coronel do Exército); Walter Souza Braga Netto (ex ministro e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro); Bernardo Romão Correia Neto (coronel do Exército); Bernardo Ferreira de Araújo Júnior; e Ronald Ferreira de Araújo Junior (oficial do Exército).

*Estagiária sob a supervisão de Thays Martins