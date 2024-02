Bolsonaro é internado em hospital e passa por exames; cirurgia é descartada

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado, nesta quarta-feira (28/2), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo o advogado, Fabio Wajngarten, o ex-chefe do Executivo está na unidade realizando exames laboratoriais e de imagem.

O Presidente @jairbolsonaro realiza nesse momento, no hospital VILA NOVA STAR, check up de saúde completo, bem como consulta com seu cirurgião, Dr Macedo, sobre a necessidade de realização de nova cirurgia de correção de hérnia abdominal decorrente da facada de 2018. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) February 28, 2024

Horas depois, ele apontou que as equipes constataram que as condições clínicas do ex-presidente são estáveis e foi descartada a hipótese de cirurgia. O capitão reformado será reavaliado novamente no prazo de três meses.

O Presidente @jairbolsonaro foi internado nesta manhã no Hospital VilaNovastar para realização de exames laboratoriais e de imagem.

As equipes responsáveis constataram que as condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis e sem necessidade de intervenção nesse momento.

O… February 28, 2024

Os exames foram acompanhados pelo médico pessoal do ex-presidente, Antônio Macedo, e pelo cardiologista Leandro Echenique. As informações foram confirmadas pelo Correio por meio do boletim médico da unidade.

Histórico médico recente

Em setembro passado, Bolsonaro foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico com realização de fundoplicatura endoscópica. Além disso, realizou outros três procedimentos: uma septoplastia (correção de desvio de septo), uma turbinectomia (remoção de parte das conchas nasais) e uma uvulopalatofaringoplastia (remoção das amígdalas e de fragmentos do palato mole), mais conhecida como cirurgia do ronco.

Em agosto de 2023, ficou internado em São Paulo para coleta de exames preparatórios para as cirurgias, como tomografias, colonoscopia, endoscopia e uma prova de função pulmonar, além de um ultrassom de abdômen total.

Desde 2018, Bolsonaro já passou por quatro cirurgias para tratar complicações da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) durante campanha eleitoral.