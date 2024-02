Dados divulgados nesta segunda-feira (26/2) pela Central de Atendimento à Mulher — Ligue 180, ao longo do ano de 2023, apontam que o órgão recebeu um total de 568,6 mil ligações, o equivalente a 1.558 ligações diárias. A maioria das denúncias de violações recebidas pelo canal referem-se a ameaças à integridade psíquica, física, negligência ou patrimonial, além do impedimento de as mulheres usufruírem de sua liberdade — individual, sexual, de crença, laboral ou de expressão e do risco à vida das mesmas.

Segundo informou a pasta, a procura maior pelo canal ocorreu na Região Sudeste, com 288 mil chamadas, seguida da Região Nordeste, com quase 137 mil ligações. Já as regiões Norte e Centro-Oeste totalizaram 40 mil chamadas e a Região Sul, 57 mil. No Distrito Federal foram 2.723 chamados.

De acordo com o ministério, a procura se deve por conta da reestruturação ocorrida em 2023 e maior divulgação da Central em campanhas de utilidade pública.

"O Ligue 180 é um canal que orienta as mulheres sobre os mais diversos direitos que elas têm, além dos serviços especializados que estão mais próximos dela. Às vezes a mulher tem medo de seguir em frente com uma denúncia, porque ela acha que vai perder a casa ou a guarda dos filhos, por exemplo. Então as atendentes do canal repassam informações importantíssimas para que as vítimas se sintam seguras e acolhidas", apontou em nota Ellen Costa, coordenadora-geral da Central de Atendimento à Mulher.

A maior procura pelo Ligue 180 fez com que o volume de denúncias de violências contra mulheres em 2023 fosse 23% maior que as informadas no ano anterior, passando de 87,7 mil para 114,6 mil. Também aumentaram as violações informadas ao Ligue 180, de 442,4 mil em 2022 para 596,6 mil em 2023, uma alta de 25,8%.

Ligue 180

A Central de Atendimento à Mulher — Ligue 180 é um serviço público e gratuito do governo federal que orienta sobre os direitos das mulheres e sobre os serviços da Rede de Atendimento à Mulher em situação de violência em todo o Brasil, além de analisar e encaminhar denúncias para os órgãos competentes. Funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Disponível também no WhatsApp: (61) 9610-0180.

Nesta segunda-feira (26/2), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu no Palácio do Planalto com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, para discutir as ações em comemoração ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher.