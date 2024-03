Rueda está "escandalizado com escalada de violência política", diz advogado

O presidente eleito do União Brasil, Antônio Rueda, realizou manifestação por meio de seu advogado sobre o incêndio ocorrido na noite desta segunda-feira (11/3) em duas casas dele na praia do Toquinho, em Pernambuco. O advogado Paulo Catta Preta, diz que o cliente está 'escandalizado com escalada de violência política' e mantém acusação ao ex-presidente do partido, Luciano Bivar.

"Antônio Rueda está atemorizado, escandalizado com o contexto de escalda de violência política. Isso se inicia com ameaças e esses dois incêndios ocorrem", afirma o advogado. "Embora não se possa assegurar a autoria do incêndio, naturalmente, a suspeita inicial vai ser de quem vem ameaçando há dez dias a vítima", acrescenta. Segundo Catta Preta, o tom das ameaças era de que Bivar "acabaria com a vida" de Rueda e de que ele chegou a dizer que "Deus cuidasse de seus amigos porque de seus inimigos ele cuidaria pessoalmente".

"Desde o dia 26 de fevereiro, uma série de ameaças têm sido perpetuada por parte do deputado Luciano Bivar contra Antonio Rueda. Esse cenário de disputa inicial se dá em um contexto de disputa partidária. E, num primeiro momento, há a gravação que mostra que o deputado Bivar ameaça diretamente Antonio Rueda e seus familiares. No dia 28 de fevereiro, um dia antes da convenção partidária, nós comunicamos a existência desta gravação à Polícia Civil do Distrito Federal", diz o representante de Rueda.

De acordo com ele, a partir do pedido à polícia, uma autorização para investigar o político foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) — que ainda não foi analisada. O advogado afirma, então, que irá incluir a investigação sobre possível participação no incêndio no pedido ao Supremo, que está sob posse do ministro Kassio Nunes.

Além disso, Catta Preta afirma que Bivar tem casa no mesmo condomínio das casas que foram incendiadas, o Marina do Rio Aquiraz, na Praia de Toquinho, município de Ipojuca, em Pernambuco. Isso, de acordo com ele, facilitaria a entrada de algum encarregado de provocar o incêndio. Outro indício seria de que não somente a casa de Antônio Rueda foi queimada, como também da irmã dele, Maria Emília de Rueda, tesoureira do partido, a qual também teria sido alvo de ameaças.

O advogado de Rueda ainda afirma que as primeiras percepções da perícia criminal, realizada no local, é de que as casas teriam sido arrombadas.

Bivar e Rueda estavam em briga política pela cadeira da presidência do União Brasil. Bivar ocupava o cargo, mas foi derrotado em eleições no último dia 29 de fevereiro por Rueda. O presidente eleito, a princípio, assumiria o cargo somente em 31 de maio. Porém, tensões dentro do partido podem acelerar a mudança de gestão, devido aos ocorridos.

Em coletiva de imprensa, Luciano Bivar confirma que houve uma discussão por telefone com Rueda. Ele afirma ter dito: "vou acabar com a sua raça política", no que chamou de "calor do momento". Ainda de acordo com ele, Rueda também teria ameaçado a sua integridade física, porém, ele não gravou a conversa. O ex-presidente do União Brasil acredita que Rueda "picoteou" alguma gravação e que irá tentar recuperar a ligação em seu celular. Para ele, o incêndio é um "factóide" e de que ninguém falou em incêndio no condomínio, que ele também possui uma casa. Ele afirma que irá entrar com processo de danos morais, assim que for notificado de investigação pela Polícia Civil e STF.