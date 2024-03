Casas de presidente do União Brasil são incendiadas em Pernambuco

Duas casas da família do presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, foram incendiadas na praia de Toquinho, em Pernambuco, na madrugada de domingo (10). Uma das propriedades pertence ao próprio Rueda e a outra, à irmã dele, tesoureira do partido. A informação é da CNN Brasil.

O político está em Miami, nos EUA com a família. No final de fevereiro, ele foi eleito o novo presidente do União Brasil após tentativas do deputado federal Luciano Bivar de permanecer no comando do partido.