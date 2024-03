8/1: Moraes autoriza ré a tirar tornozeleira para tratamento de câncer

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (13/3) a retirada da tornozeleira eletrônica de uma das investigadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro — que resultaram na depredação dos prédios dos Três Poderes. A liberação ocorreu para que a mulher pudesse realizar uma cirurgia para o tratamento de um câncer.

A defesa juntou aos autos relatório médico que indica a data da cirurgia para a próxima semana e informou que durante o procedimento cirúrgico “é necessário retirar adornos e quaisquer dispositivos com metal”.

Segundo os autos, Karina Rosa dos Reis, de Araxá (MG), está com um tumor maligno na tireóide e tem feito acompanhamento médico, após sentir várias dores.

“A acusada tem realizado acompanhamento médico, consoante documentos anexos, devido a dores que vinha sentindo em seu corpo. Com a realização dos exames, houve o recebimento do diagnóstico de

câncer maligno na tireoide. Pela grave situação de saúde, houve indicação médica de cirurgia com agendamento definido para o dia 20/03/2024, às 13h”, diz o documento.

Na decisão, Moraes destacou que a autorização será apenas para o dia da cirurgia. Após o procedimento médico, ela deverá colocar o aparelho de monitoramento.

“Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas para a realização da cirurgia. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas”, escreveu o magistrado.