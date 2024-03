Principais citados no caso de golpe ficaram calados em depoimento

Os principais envolvidos na trama golpista que pretendia reverter o resultado das eleições de 2022 permaneceram calados diante da Polícia Federal. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), outros 14 depoentes recorreram ao direito constitucional de ficarem em silêncio. Nesta sexta-feira (15/3), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou o sigilo dos depoimentos.

Entre os que ficaram calados, estão Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente na chapa do PL; Paulo Sérgio Nogueira; o ex-ministro da Defesa; e almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha.

De acordo com o depoimento de Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, tanto ele próprio quanto o então comandante do Exército teriam se posicionado contra o eventual golpe. O então chefe da Marinha, Almir Garnier Santos, teria se colocado à disposição para discutir a minuta golpista.

Também permaneceram em silêncio em depoimento o ex-ministro Augusto Heleno (Segurança Institucional); os ex-assessores da Presidência Felipe Garcia Martins e Marcelo Costa Câmara; advogado Amauri Feres Saad; e o ex-major do Exército Aílton Barros.

Discussão do golpe

O ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, afirmou, em depoimento à Polícia Federal, que Jair Bolsonaro apresentou a ele e aos outros comandantes das Forças Armadas uma minuta de decreto para instaurar um estado de defesa no TSE e "apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral" de 2022.

Segundo o ex-comandante da Aeronáutica Carlos Almeida Baptista Júnior, em depoimento à PF, Freire Gomes teria ameaçado, inclusive, ameaçado prender Bolsonaro caso ele tentasse efetivamente o golpe de Estado no Brasil.

“Em uma das reuniões dos Comandantes das Forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, depois de o Presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático, por meio de alguns institutos previsto na Constituição (GLO ou Estado de Defesa ou Estado de Sítio), o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato teria que prender o presidente da República”, diz trecho do depoimento.

Veja a lista completa dos que ficaram calados:

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Almir Garnier Santos



Amauri Feres Saad



Angelo Martins Denicoli



Felipe Garcia Martins Pereira



Helio Ferreira Lima



Jair Messias Bolsonaro



José Eduardo de Oliveira e Silva



Marcelo Costa Câmara



Mario Fernandes



Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira



Rafael Martins de Oliveira



Walter Souza Braga Netto



Ronald Ferreira de Araujo Junior



Augusto Heleno