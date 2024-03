Lula recebe Nísia no Planalto, um dia após cobrar ministra em reunião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta terça-feira (19/3) com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, no Palácio do Planalto. O encontro ocorre após reunião ministerial na qual ela foi cobrada por ações para conter a crise dos hospitais federais no Rio de Janeiro e relatou sofrer pressões no cargo. O encontro consta na agenda oficial do petista, e está previsto para acontecer a partir das 16h.

O chefe do Executivo reuniu ontem (18) os integrantes da Esplanada para o primeiro encontro do ano. Após discurso oficial e uma apresentação de resultados feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, a conversa seguiu a portas fechadas.

Segundo relatos, Lula cobrou ações de Nísia para combater a epidemia de dengue no país, a situação de saúde na Terra Indígena Yanomami, bem como uma solução para a crise dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Uma reportagem publicada no domingo (17) pelo Fantástico mostrou equipamentos quebrados e instalações elétricas precárias nos hospitais.

Desabafo

Ainda durante a reunião, Nísia teria desabafado sobre a pressão que sofre no cargo e chegou a se emocionar, retirando-se brevemente da sala. A ministra sofre ataques de integrantes do Centrão, que querem o comando da pasta, e mais recentemente do PT do Rio de Janeiro, que critica mudanças feitas pela ministra nos hospitais federais do Rio.

Lula, por sua vez, teria garantido a Nísia que nenhuma pressão a removeria do cargo, e reiterou que a ministra tem carta branca na pasta, inclusive para fazer demissões. No fim do dia, após a reunião, o ministério publicou a exoneração do diretor de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde, Alexandre Telles.