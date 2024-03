Cláudio Castro sobre caso Marielle: "Esperamos desfecho o mais rápido possível"

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (20/3) para discutir a dívida do estado com a União. O encontro contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aos jornalistas, Castro comentou ainda sobre a homologação da delação premiada de Ronnie Lessa, anunciada ontem.

"A gente espera o desfecho o mais rápido possível. Espera que a colaboração que o estado fez prendendo os dois que fizeram a delação tenha sido decisiva. Fui colega da Marielle e com certeza somos interessados em que esse crime seja resolvido o mais rápido possível", declarou o governador, que atuava como vereador no ano em que Marielle Franco foi assassinada, em 2018.

Sobre a dívida do estado, Castro afirmou que foi ao Planalto hoje com a intenção de informar ao presidente que o Rio entraria com uma ação para rediscutir o valor em aberto. Porém, após o diálogo, resolveu esperar a articulação com os governadores de estados com dívidas, que será feita no próximo dia 26, segundo Haddad.

"Ficamos de esperar para que a gente tente mais uma rodada de negociação e colocar aquilo que o Rio de Janeiro entende como justo. Aí, voltamos a conversar. A ação seria uma coisa positiva, não na ideia da briga, mas na ideia da conciliação. Talvez, numa seara como o Supremo (Tribunal Federal), nós pudéssemos, através de acordo judicial, chegar a consensos que, às vezes, na esfera administrativa não são possíveis", afirmou o governador. O valor atual da dívida fluminense com a União é de R$ 188 bilhões.