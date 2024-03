Advogado diz que Robinho está "confiante" antes de julgamento no STJ

O advogado José Eduardo Alckmin, que representa o ex-jogador Robinho, disse nesta quarta-feira (19/3) acreditar que o ex-atleta está "tranquilo" e "confiante" com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Corte discute hoje o pedido de homologação da sentença da Itália que condenou o atleta a nove anos de prisão por estupro coletivo.

Os magistrados do STJ não vão analisar se Robinho cometeu ou não o crime. O que está em jogo no julgamento desta quarta-feira é a chamada homologação da sentença e se o acordo cumpre todos os critérios exigidos pela legislação. “Hoje não tive tempo de falar com ele. Mas acho que ele está tranquilo, confiante”, afirmou o jurista, ao chegar no tribunal.

Segundo Alckmin, um tratado entre Brasil e Itália impede a homologação. E apontou que essa posição não deve ser confundida com uma defesa da impunidade.

“Essa é minha tese, acho que não pode. Porque o tratado que existe entre Brasil e Itália exclui essa possibilidade. Então, tem que se observar o tratado. A questão é que o tratado prevê que ele seja processo no Brasil. Não se trata de impunidade, como alguns pensam”, ressaltou.

A Corte Especial do STJ, que julgará a homologação, é formada pelos 15 ministros mais antigos da Casa. Para que a sentença contra Robinho seja homologada, é necessário o voto da maioria simples, ou seja, metade mais um dos ministros presentes. O quórum mínimo para realização da sessão é de oito ministros.

O vice-presidente do tribunal, ministro Og Fernandes, presidirá os trabalhos e, por isso, vota apenas em caso de empate.

O pedido de homologação tem como relator o ministro Francisco Falcão, o magistrado vai começar a sessão lendo um resumo do caso.

Relembre o caso

O ex-jogador de futebol Robinho foi sentenciado a nove anos de prisão na Itália, considerado culpado no caso do estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate local. Ele confirmou o envolvimento sexual com a vítima, mas negou as acusações de violência sexual, quando foi interrogado, em 2014.

O processo iniciou em 2016 e teve a sentença de primeiro grau proferida em 23 de novembro de 2017. Em 2020, o caso voltou à tona quando o portal Globo Esporte publicou trechos de conversas interceptadas pela polícia, nas quais Robinho e os amigos fazem chacota da vítima.

Em dezembro de 2020, a Corte de Apelação de Milão, segunda instância da Justiça da Itália, em audiência única, confirmou a condenação do atacante a nove anos de prisão. Segundo a juíza italiana Francesca Vitale, que presidiu o julgamento em segunda instância, "a vítima foi humilhada e usada pelo jogador e seus amigos para satisfazer seus instintos sexuais".

Como Robinho reside no Brasil, que não permite a extradição dos cidadãos, a Itália pediu ao país que aplicasse a pena no território nacional. Por enquanto, o ex-jogador está proibido de viajar para o exterior.