Sessão solene de 44 anos do PT acaba em confusão entre deputados

A sessão solene de comemoração dos 44 anos do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados foi marcada por uma confusão entre parlamentares adversários. Os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e Paulo Bilynskyj (PL-SP) entraram no plenário da Casa nesta quarta-feira (20/3) com uma faixa vermelha com a frase “44 anos de corrupção, parabéns”.

Em um vídeo divulgado pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) é possível ver um bate-boca generalizado e muitos empurrões. “Eduardo Bolsonaro (Bananinha) e uma turma de fascistas quiseram lacrar em sessão solene em homenagem aos 44 anos do PT e nós colocamos eles pra correr! Aqui não!”, escreveu o petista na legenda do vídeo.

Lindbergh grita “ladrão de joias” durante a gravação, em que também podem ser ouvidos gritos de “sem anistia”. As falas fazem referência ao envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o esquema de negociação e venda no exterior de joias presenteadas por autoridades durante seu mandato e ao indiciamento pela Polícia Federal do ex-chefe do Executivo e de outras 16 pessoas por fraude em cartões de vacinação.

A sessão era presidida por Maria do Rosário (PT-RS), que acionou a Polícia Legislativa para apartar a confusão e retirar a faixa, alegando que o objeto é “não regimental”. “Os deputados não permanecerão desonrando o parlamento. Ou comporta-se como deputado ou se retira”, frisou a parlamentar.