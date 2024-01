No GT das Mulheres no G20, Janja cita prioridades do Brasil na presidência

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, participou na manhã desta quarta-feira (17/1) do Grupo de Trabalho (GT) de Empoderamento das Mulheres no G20. É a primeira vez que há um GT destinado ao assunto durante a cúpula internacional.

"A presidência brasileira do grupo tem grandes objetivos e expectativas para o desenvolvimento dos diálogos e resultados nos diversos grupos de trabalho, assim como nas Trilhas de Sherpas e de Finanças. As prioridades para nossa presidência são a inclusão social e o combate à fome e à pobreza; transição energética e promoção do desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental e também a reforma das instituições de governança global", declarou Janja.

O G20 reúne 19 países que, juntos, representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população do globo. Neste ano, o Brasil está na presidência da entidade, que tem rotatividade anual.

O GT de Empoderamento das Mulheres foi criado na última gestão, na Índia.

"Este ano será um ano de muito trabalho e de construção de soluções sustentáveis para os desafios e crises que o mundo tem enfrentado. O presidente Lula e o governo brasileiro vêm trabalhando intensamente para construir e fortalecer as relações entre nossos países, sempre com foco na cooperação, solidariedade e parceria", acrescentou Janja.

A primeira-dama reiterou também os três eixos principais a serem discutidos, antecipados pela ministra Cida Gonçalves.

"Esta é uma oportunidade para desenvolvermos soluções para as questões de igualdade, enfrentamento às violências e à misoginia e justiça climática a partir de nossas experiências e aprendizados. Esse é o primeiro ano que o GT de Empoderamento de Mulheres se reúne, nos dando a oportunidade e a responsabilidade de estabelecer o tom de como se dará esse debate nos próximos anos", apontou Janja