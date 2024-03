Ex-BBB's Paula Amorim e Breno Simões anunciam perda do segundo bebê

Paula Amorim e Breno Simões revelaram nesta terça-feira (26) que perderam o bebê que estavam esperando. A ex-bbb sofreu um abordo espontâneo há cerca de uma semana, mas somente agora, decidiram compartilhar sobre a interrupção da gravidez. Esse seria o segundo filho do casal.

O anúncio foi feito através das redes sociais. A influenciadora contou que estava viajando quando tudo aconteceu. “Semana passada a gente viajou e no dia 19, eu comecei a ter um sangramento muito intenso. Acordei de madrugada, tive uma cólica forte, de repente. Comecei a ter um sangramento muito intenso, o Breno ligou para a nossa médica, que nos orientou da melhor maneira possível”

Para que conseguissem chegar até ao hospital, o casal precisou se deslocar de Maragogi, em Alagoas, até uma unidade médica em Recife. Após a consulta e alguns exames, foi confirmada a perda do bebê. "Fomos pra Recife, num hospital que nos recebeu muito bem. E ali a gente viu que o nosso sangramento não ia cessar e, infelizmente, foi constatada a perda do nosso bebê”.

No vídeo, Breno também falou sobre a perda do filho. “Foi inesperado, difícil, porque a gente não estava na nossa casa. E a situação era crítica, porque a Paula já estava com sangramento intenso. A gente fez o possível desde o princípio da gravidez”.

O casal revelou que Paula tinha uma gestação tranquila, o que deixou todos surpresos. “Era uma gestação fora de risco. A gente voltou e fez uma consulta e a doutora nos acalmou e nos confortou. Pelo que ela falou, a cada quatro casais, um perde o bebê, de forma espontânea”. Por fim, agradeceram o apoio e carinho de todos nesse momento tão difícil.