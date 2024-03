Ana Jatobá e filhos retiram sobrenome Nardoni marcado por assassinato

Anna Carolina Jatobá decidiu retirar o sobrenome do ex-marido, que a vinculava ao assassinato de Isabella Nardoni e voltou a usar o nome de solteira. Apesar de terem se divorciado no ano passado, apenas esta semana, a notícia da separação de Anna e Alexandre Nardoni, veio à tona.

Além da ex-detenta, os filhos do casal também aproveitaram para tirar o sobrenome “Nardoni”, porque estariam passando por constrangimento na escola e nas redes sociais. Os menores ficaram apenas com o sobrenome da mãe e com o “Alves” do pai, já que esse último é mais comum. A informação foi divulgada pelo colunista Ullisses Campbell, do jornal O Globo.

A relação do casal se desgastou com o tempo, devido ao afastamento, já que Alexandre cumpria pena na unidade masculina, Jatobá, na feminina. Na época do crime, o casal trocou por muito tempo cartas de amor. Mas a longo prazo, a frequência das correspondências diminuiu.

Mesmo com o nome na lista de visitantes de Alexandre, Anna Carolina nunca teria ido até Tremembé ver o companheiro. Além disso, no processo de execução de Jatobá existe um boletim informativo atualizado em 13 de junho de 2022. No documento, o estado civil da ex-detenta constava como “solteira”, mas, um ano antes, estava escrito “casada”.

Os advogados que defendem os interesses de Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni disseram não comentar sobre a vida pessoal dos clientes e, portanto, não confirmaram a informação de que o casal está divorciado.