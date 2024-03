Ibaneis sanciona lei que reestrutura Polícia Penal; subsídio vai até R$ 18 mil

O governador Ibaneis Rocha sancionou, nesta terça-feira (26/3), a lei que reestrutura a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape). Com o reajuste, o subsídio desses profissionais vai variar de R$ 9.428,40 a R$ 18.417,51.

O aumento contempla aproximadamente 2.144 servidores da secretaria, que são responsáveis por cuidar dos mais de 16,7 mil custodiados em oito unidades prisionais e os que cumprem regime semiaberto e estão lotados no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) ou aqueles monitorados por tornozeleiras eletrônicas.

Para o governador Ibaneis Rocha, a reestruturação é mais do que justa, tendo em vista os serviços prestados pela categoria. “Era algo esperado há mais de um ano e agora conseguimos concluir essa alteração fazendo com que eles recebam os mesmos 18% de reajuste a que outras categorias tiveram direito. Os policiais penais prestam um grande serviço ao Distrito Federal e nada mais justo que esse reconhecimento”, disse o chefe de Executivo local.

O secretário de Administração Penitenciária, Wenderson Souza e Teles, afirmou que a reestruturação faz justiça ao contemplar a única carreira que não tinha recebido aumento do GDF. “É um momento histórico para a carreira da Polícia Penal. O governador foi muito sensível à carreira. Ao transformar a remuneração em subsídio, todas as verbas complementares dos policiais vão ser incorporadas em uma parcela única. Isso vai corrigir distorções da carreira, como a de alguns policiais que estavam em plantão e ganhavam mais que os em expediente normal e outros que estavam com afastamento médico e perdiam algumas verbas indenizatórias. Com esse subsídio, isso vai ser tudo corrigido. Vai ser pago em parcela única e vai dar um tratamento uniforme para toda a carreira”, avaliou.

A sanção do documento ocorreu no gabinete do governador Ibaneis Rocha com a presença do titular da Seape; do secretário de Comunicação, Weligton Moraes; do presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), deputado Wellington Luiz; do deputado federal Rafael Prudente; do deputado distrital Hermeto; e do presidente do Sindicato dos Policiais Penais do DF (Sindpol-DF), Paulo Rogério da Silva.



Com informações da Agência Brasília

