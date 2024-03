Homenageado por Macron, Raoni pede a Lula que não aprove projeto da Ferrogrão

O cacique Raoni pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que não aprove o projeto de construção da Ferrogrão. O apelo ocorreu durante discurso do líder indígena em Belém, ao receber a maior honraria francesa das mãos do presidente da França, Emmanuel Macron.

"Lula, subi com você na rampa, na posse. Quero pedir que vocês não aprovem o projeto de construção de ferrovia Sinop a Miritituba, mais conhecida como Ferrogrão", disse.



"Eu sempre defendi que não pode ter desmatamento. Não consigo aceitar garimpo. Quero pedir novamente que você trabalhe para que não haja mais desmatamento e que também você precisa demarcar terras indígenas para as comunidades que não têm terra ainda. Que você apoie a Funai para que ela tenha recursos para trabalhar pelas comunidades indígenas", emendou. Por fim, pediu ainda apoio dos líderes presidenciais para seguir com seu esforço.

"Não podemos abandonar esse trabalho. Estamos fazendo isso pelos nossos descendentes. As pessoas do futuro dependem de nós. Nossos netos, nossos bisnetos. Nunca concordei com desmatamento, extração de madeira, minério, ouro, exploração, destruição. Fico preocupado que o homem branco continue fazendo esse tipo atividade. Estamos sentindo mudança do clima, calor, fico preocupado que, se isso continuar, possamos ter problemas sérios para todos", concluiu, antes de pedir a Lula e a Macron que o ajudem a receber o Prêmio Nobel da Paz.

A Macron, ele agradeceu a honraria. "Estou muito feliz por você reconhecer o meu trabalho", concluiu.