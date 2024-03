Belém: Lula e Macron visitam comunidade ribeirinha na ilha do Combu

No primeiro dia de agenda no Brasil, o presidente francês, Emmannuel Macron, visitou a comunidade ribeirinha da ilha do Combu, em Belém, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ambos acompanharam a produção artesanal e sustentável do cacau da região. O tema principal do encontro é a preservação do meio ambiente e agendas sustentáveis. Belém sediará a COP30 em 2025.

A agenda ainda prevê uma honraria ao líder indígena Raoni — considerado defensor dos direitos dos povos indígenas e da Amazônia. Ao final do dia, está previsto um encontro com representantes indígenas.

A viagem de Macron se estende ainda pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília até o dia 28 de março. No geral, a visita se concentrará em três áreas principais: questões estratégicas, cooperação em relação aos principais desafios globais, principalmente a mudança climática, e relações econômicas.