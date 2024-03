Yasmin Brunet não se cala após descobrir unfollow de Anitta

Yasmin Brunet se mostrou surpresa ao descobrir que recebeu unfollow da cantora Anitta. Durante interação nas redes sociais com fãs, nesta terça-feira (26), um internauta avisou a modelo que ela tinha perdido um seguidor. Confusa, a ex-sister perguntou quem seria a pessoa que tinha deixado de segui-la.



Uma internauta começou: "Não sabia desse unfollow aí na Yas, essa querida se passa tanto, passo mal", publicou. Logo em seguida, a modelo questionou: "Quem?", e outro seguidor respondeu: "Prepara que agora é hora do show das poderosas que desce rebola", falou a seguidora, se referindo à Anitta.

Ainda durante a interação, Yasmin soltou uma indireta sobre estar por dentro de quem falou mal dela durante sua estadia no reality. Uma pessoa comentou: "Yasmin é muito fofoqueira, passo mal". E a ex-sister respondeu:"Sou mesmo, inclusive a prideyasmin me falou de todas as pessoas conhecidas que falaram mal de mim ou curtiram coisas que falava mal de mim… bom pra ficar esperta com os fakes".

Além disso, ainda durante a conversa na rede social, uma seguidora questionou se Anitta realmente era seguidora de Yasmin: “A pergunta é… ela seguia mesmo?”, e a filha de Luiza Brunet imediatamente rebateu: “Claro!”

A empresária foi eliminada do programa no dia doze deste mês com a maior rejeição dos Camarotes no "BBB 24". A loira recebeu 80,76% dos votos do Paredão. Ela superou Rodriguinho, eliminado com 78,23% dos votos.