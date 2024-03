Lula se confunde e chama Emmannuel Macron de Nicolas Sarkozy

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se confundiu nesta terça-feira (26/3), ao se referir ao presidente da França, Emmanuel Macron, como "Nicolas Sarkozy" (o ex-presidente francês). O momento ocorreu após a condecoração do líder indígena Raoni Metuktire com a Ordem Nacional da Legião de Honra, maior honraria concedida pelo governo francês.

Lula explicou que precisaria finalizar o evento porque iria viajar com Macron para o Rio de Janeiro. Logo após, o petista se corrigiu ao ouvir que havia cometido uma troca. Sarkozy governou a França entre 2007 e 2012.

"Estamos com um pequeno problema aqui. A imprensa vai se retirar por causa de logística. As pessoas têm que ir embora. Eu e o Sarkozy vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite. (plateia fala Macron). Eu e Macron vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite. Eu queria só pedir o seguinte, para a gente ouvir a nossa presidenta da Funai para ela falar um pouco da situação indígena no Brasil e depois a agente encerrar porque temos que nos retirar. Na logística, era para a gente chegar e se retirar ainda com a luz do sol", afirmou Lula.