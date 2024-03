Iniciativa vai promover segurança alimentar em 60 municípios

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou, nesta quarta-feira (26/3), uma iniciativa para promover a segurança alimentar e nutricional em 60 municípios brasileiros. A Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas Cidades, também conhecida como Alimenta Cidades, foi estabelecida com o objetivo de fortalecer os esforços para garantir uma alimentação adequada e saudável em todo o território nacional.



Os 60 municípios prioritários foram distribuídos em diversas regiões do país. São Paulo se destaca como o estado com o maior número de cidades classificadas como prioritárias, com doze municípios incluídos na lista. Outros estados como Pernambuco, com seis municípios, e Paraná, com cinco, também figuram entre os mais contemplados pela estratégia.

Uma das principais metas do Alimenta Cidades é ampliar a produção, o acesso, a disponibilidade e o consumo de alimentos adequados e saudáveis, com foco especial nos territórios periféricos urbanos e nas populações em situação de vulnerabilidade e risco social. Para alcançar esse objetivo, os municípios selecionados serão apoiados na estruturação, implementação, monitoramento e avaliação de ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional.

Os critérios utilizados para a seleção dos municípios priorizados incluem o porte populacional, com foco em cidades com mais de 300 mil habitantes, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Além disso, as capitais brasileiras e municípios das regiões Sul e Sudeste que apresentam uma quantidade grande de pessoas em situação de rua também foram considerados prioritários.

A adesão à Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas Cidades é voluntária por parte dos municípios, que têm até 20 dias corridos para manifestar interesse em receber apoio institucional e técnico para a implementação das ações previstas. Através do preenchimento e assinatura de documentos específicos, as gestões municipais podem formalizar seu interesse em participar da iniciativa.

*Estagiária sob a supervisão de Talita de Souza