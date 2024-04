Lula faz acenos a João Campos em Recife: "Pense em um menino esperto"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta sexta-feira (5/4) uma série de elogios ao prefeito de Recife, João Campos (PSB), que busca a reeleição em outubro. Segundo o petista, Campos é um "menino esperto" e faz uma ótima administração da cidade.

Os acenos ocorrem na preparação para as eleições municipais de outubro, e o PT quer indicar o candidato a vice na chapa com o atual prefeito. Ele é considerado favorito na disputa.

"Pense num menino esperto. Pense num cabra jeitoso. Está seguindo o caminho do pai, daqui a pouco está melhor", comentou o presidente durante solenidade para o lançamento de obras para a contenção de encostas na capital pernambucana. O ministro das Cidades, Jader Filho, também estava presente.



João Campos é filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Ele morreu em 2014 vítima de um acidente de avião em Santos, São Paulo, quando concorria à Presidência da República.

Em sua fala, Lula também citou que tinha uma "relação muito forte" com Eduardo, e fez mais elogios ao prefeito de Recife. "Com essa idade, ele tem um futuro político excepcional, e sabe que tem que trabalhar e que tem que fazer as coisas corretas, porque a gente não pode mentir para o povo", disse aos presentes.

Campos venceu contra PT em 2020

Os acenos ocorrem em meio à preparação para a campanha eleitoral deste ano. O PT insiste em indicar um nome para vice-prefeito na chapa de João Campos. A reeleição é dada como quase certa.

Em 2020, Campos foi eleito na disputa com a ex-deputada Marília Arraes, à época filiada ao PT e atualmente no Solidariedade. A campanha foi acirrada e marcada por ataques dos dois lados, inclusive críticas do atual prefeito ao PT. Em 2022, porém, ele se reaproximou da legenda e apoiou a candidatura de Lula à Presidência.