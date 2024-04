O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enalteceu, nesta quinta-feira (4/4), a existência do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao inaugurar ao lado da ministra da Saúde Nísia Trindade, da governadora Raquel Lyra (PSDB) e do prefeito do Recife, João Campos, a Fábrica de Medicamentos da Hemobrás em Goiana, Pernambuco, o petista destacou não existir "país com mais de 100 mil de habitantes que tenha um sistema universal como o SUS".



"À juventude, que muitas vezes só ouve falar do SUS na televisão sobre pessoas que não foram atendidas ou alguém que morreu na fila, e nunca ouve falar da quantidade de coisas boas que o SUS faz: é importante cada brasileiro ter ciência para ter orgulho. Não existe país no planeta Terra com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde, universal, como é o SUS. Que 99% dos transplantes feitos no país, inclusive por gente rica, é feito pelo SUS. E isso nunca é divulgado", apontou.

Lula emendou que o Brasil possui potencial para ter um polo industrial na área da saúde para competir com qualquer outro país. Ele também comentou sobre a importância da fábrica.

"A criação desta planta não marca apenas o início da produção nacional do parque industrial da Hemobrás, mas uma resposta completa da estratégia do desenvolvimento do complexo Econômico-Industrial da Saúde, que lançamos ano passado, para expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS e reduzir a dependência de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos estrangeiros”, declarou.

A nova fábrica corresponde à implantação e à produção do Hemo-8r, medicamento recombinante utilizado por pacientes em tratamento da hemofilia A, a mais comum, responsável por 70% a 85% dos casos.

A previsão é de que a mesma esteja em atividade a partir de 2025, com distribuição dos produtos para o Sistema Único de Saúde (SUS). A capacidade produtiva da planta será de 1,2 bilhão de unidades por ano, suficiente para abastecer 100% da demanda do SUS pelo remédio.

Segundo a pasta da saúde, cerca de 15 mil brasileiros que convivem com hemofilia no Brasil serão diretamente impactados com o início produtivo do medicamento. Hoje, eles recebem com periodicidade o medicamento profilático Fator VIII de coagulação recombinante, ou Hemo-8r, que é fornecido pela Hemobrás por meio de Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP).