Chiquinho Brazão pode ser julgado, na Câmara, atrás das grades

Dos 180 deputados acusados de quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara, nesses 22 anos de existência do colegiado, cinco deles responderam ao processo na prisão, onde estavam detidos por decisões do Supremo Tribunal Federal, instância que julga os parlamentares. Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro e hoje sem partido, está a caminho de ser o sexto parlamentar dessa lista, encarcerado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Os seis casos envolvem acusações das mais diversas, de desvio de recursos públicos à acusação de mandar cometer um homicídio — caso de Brazão, apontado pelas investigações da Polícia Federal (PF) como um dos responsáveis pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018 — quando morreu, também, o motorista Anderson Gomes. O conselho deverá se reunir nesta semana para instalar a ação contra o deputado fluminense, que será notificado onde está preso, na penitenciária de segurança máxima de Campo Grande (MS).

Ao mesmo tempo, a Câmara deverá apreciar nesta semana a decisão do STF de mandar prender Brazão. No último dia 26, houve pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O relator, Darci de Matos (PSD-SC), deu parecer a favor a prisão. O caso vai também ao Plenário da Casa. A crença nos corredores do Congresso é de que dificilmente os deputados irão votar pelo relaxamento do encarceramento do colega, dada a gravidade da acusação. O atraso nessa decisão é visto como uma manobra de Arthur Lira (PP-AL) no cabo de guerra que mantém com o STF.

Um deputado que está preso, e ao mesmo tempo é alvo de uma ação no Conselho de Ética, precisa ser notificado pessoalmente por um servidor da Câmara, ser cientificado de que está respondendo ao processo e assinar o documento de que está ciente. Essa etapa não pode ser cumprida por seu advogado.