A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, também participaram do encontro com o Secretário de Estado do Vaticano - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira (8/4) com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. O cargo é equivalente ao de ministro das Relações Exteriores. Segundo o Planalto, os líderes conversaram sobre a importância da liberdade religiosa, o combate à fome e à desigualdade e a situação dos indígenas Brasil.

Também participaram do encontro a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e o assessor especial da Presidência da República Celso Amorim.

Lula destacou ao cardeal a atuação do Brasil na presidência do G20, que tem como um dos motes o combate à fome e à desigualdade. "Um mundo que produz a quantidade de alimentos que produz não pode ter gente passando fome", enfatizou.

Recebi o Secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, no Palácio do Planalto. Conversamos sobre os esforços do governo federal no combate às desigualdades e à fome e ações nesse sentido durante a liderança do Brasil no G20. Também concordamos com a importância de os… pic.twitter.com/90nj7RmOq6