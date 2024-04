Lula sanciona com veto projeto de Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares

Seguindo recomendação do Ministério da Educação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com veto, por meio do Diário Oficial da União desta terça-feira (9/4), a alteração da Lei 12.244/2010, que discorre sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino no país e a inclusão do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares.

O petista derrubou as sanções em caso de descumprimento de artigo que estabelece que os sistemas de ensino terão que fazer esforços progressivos para que a universalização das bibliotecas seja efetivada no prazo máximo do Plano Nacional de Educação.



“Em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público ao prever a aplicação de sanções aos sistemas de ensino por descumprimento de objetivo que depende de esforços progressivos conjuntos dos entes federativos, em regime de colaboração”, explicou o presidente em justificativa.

O novo projeto visa a manutenção da atual rede de bibliotecas escolares e a implantação de novas unidades em todas as instituições de ensino do país, para que o espaço também atue como centro de ações culturais e educacionais.

A nova resolução da lei, que já está em vigor, também inclui a obrigatoriedade de um acervo mínimo de livros e materiais nas bibliotecas com base no número de alunos matriculados, assim como integrar todas as bibliotecas na rede mundial de computadores.



A mudança contará com o apoio técnico e financeiro federal para o processo de universalização das bibliotecas escolares.

*Estagiária sob a supervisão de