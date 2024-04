Elon Musk, dono da rede social X, voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, chamando-o de "ditador do Brasil, que tem Lula na coleira". Na segunda-feira (8/4), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu mais explicações sobre a afirmação do bilionário e Musk respondeu: "Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade, então faremos um dump completo de dados".

Na tecnologia, o termo "dump de dados" é referente ao ato de copiar e transferir grandes volumes de informações de um sistema para outro.

We need to get our employees in Brazil to a safe place or otherwise not in a position of responsibility, then we will do a full data dump — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2024

O embate entre Musk e Alexandre de Moraes começou no fim de semana, quando o bilionário ameaçou desbloquear perfis desativados por determinação da Justiça brasileira e afirmar que há censura no Brasil. O ministro do STF determinou a inclusão do X e de Elon Musk no inquérito das milícias digitais e ainda fixou uma multa de R$ 100 mil por conta reativada.

Também na segunda, além de Nikolas, Elon Musk também respondeu o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS). O parlamentar brasileiro elogiou o bilionário e afirmou que ele estaria representando "milhões de brasileiros que se opõem à censura e à tirania". Em seguida, Musk retuitou a publicação de Marcel e escreveu: "A lei se aplica a todos, incluindo Alexandre de Moraes. Ele deveria ser julgado por seus crimes".



Moraes é responsável por inquéritos que investigam a disseminação de fake news nas redes sociais. Uma das medidas adotadas durante as investigações foi a suspensão de perfis que disseminaram desinformação.