TRE-PR tem 3 votos a 2 pela absolvição de Moro; Julgamento segue em andamento

O desembargador Anderson Ricardo Fogaça, do Tribunal Regional do Paraná (TRE-PR) acompanhou o voto do relator, Luciano Carrasco Falavinha Souza, nesta terça-feira (9/4) para manter o mandato do senador Sergio Moro (União-PR).

Ainda falta o voto do presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. O TRE analisa os processos apresentadas pelo PT e pelo PL em que o Sergio Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022 por ter usado recursos do Podemos, quando era pré-candidato à Presidência da República, para alavancar sua candidatura ao Senado.

As siglas também apontam caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação e alegam que o Moro teria gasto R$ 6,7 milhões para chegar ao Congresso, quando o limite permitido por lei é de R$ 4,4 milhões.

Os autores da ação ainda poderão recorrer ao Superior Tribunal Eleitoral (TSE) para pedir a condenação do ex-juiz da Lava-Jato. O ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), por exemplo, venceu por 6 votos a 0 no TRE, mas acabou cassado por unanimidade na instância superior.