Desembargador vota pela cassação de Moro; placar é de 3 a 2 a favor do senador

O desembargador Julio Jacob Junior, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), votou pela cassação do senador Sergio Moro (União-PR) no julgamento das ações que indicam abuso de poder econômico. Com isso, o julgamento está com placar de três votos contra a perda do mandato do ex-juiz e dois a favor.

O TRE analisa os processos apresentadas pelo PT e pelo PL em que o Sergio Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022 por ter usado recursos do Podemos, quando era pré-candidato à Presidência da República, para alavancar sua candidatura ao Senado.

As siglas também apontam caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação e alegam que Moro teria gasto R$ 6,7 milhões para chegar ao Congresso, quando o limite permitido por lei é de R$ 4,4 milhões.

Jacob Junior apontou gastos acima da média na campanha do ex-juiz da Lava-Jato.

“Uma série de gastos que estão muito além de qualquer outro candidato médio. Sergio Moro teve a chance de recuperar sua imagem abalada junto ao eleitorado paranaense, por ter sua residência negada em outro estado”, disse.

“Entendo haver provas robustas nos autos de que o acesso desmedido de recursos financeiros ao então pré-candidato Sergio Moro possuem aspectos a desequilibrar a igualdade no pleito”, completou o desembargador.

O relator do caso, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, votou contra a perda do mandato e foi acompanhado por Cláudia Cristina Cristofani e Guilherme Frederico Hernandes Denz. O desembargador José Rodrigo Sade votou pela perda do mandato e pela inelegibilidade. Três desembargadores votam nesta tarde: Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Sigurd Roberto Bengtsson.