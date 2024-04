Lula anuncia expansão do Pé-de-Meia para todo o CadÚnico

10/04/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Politica, Presidente Lula na Cerimonia de Anúncio do resultado da seleção do Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Entidades. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (22/4) a expansão do programa Pé-de-Meia para todas as crianças e adolescentes inclusos no Cadastro Único (CadÚnico), que reúne todas as famílias beneficiadas pelos programas sociais do governo. Até o momento, apenas os que recebem o Bolsa Família são contemplados.

Na prática, a medida aumenta em 1,2 milhão de estudantes os beneficiados pelo Pé-de-Meia, totalizando 3,7 milhões de alunos. O programa visa incentivar a permanência dos jovens na escola pelo pagamento de bolsas e incentivos pela conclusão do Ensino Médio.

“Resolvemos aumentar a linha de corte para o CadÚnico e vão entrar mais de 1,2 milhão de meninos e meninas no programa”, anunciou Lula durante evento no Palácio do Planalto para lançar o Programa Acredita, que fornece créditos para famílias de baixa renda e pequenos empreendedores.