Herman Benjamin é eleito o próximo presidente do STJ

O ministro Herman Benjamin foi eleito o próximo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no biênio 2024-2026. Além dele, Luís Felipe Salomão, atual Corregedor Nacional de Justiça, foi eleito vice-presidente. Eles substituem a ministra Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes, que deixam os cargos no final de agosto, em razão do término do mandato.

Mauro Campbell foi eleito para o lugar de Salomão, para assumir a corregedoria nacional. No entanto, para ser confirmado no cargo, Campbel ainda precisa passar por sabatina no Senado e deve ser nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Também foi eleita a diretoria da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Efam). A entidade será presidida por Benedito Gonçalves. Além dele, ministra Isabel Gallotti será vice-diretora e o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva será membro do Conselho Superior.

Benjamin assume a presidência da corte por aclamação, ou seja, chegou ao posto por ser o ministro mais antigo - a maneira tradicional de revesamento no comando do tribunal. No entanto, ao contrário dos demais, ele optou por não ocupar a corregedoria e a vice-presidência nas últimas eleições.

Também foram escolhidos os nomes do STJ para compor o TSE. Foi eleito como membro efetivo o ministro Antônio Carlos Ferreira, e a ministra Isabel Gallotti, como corregedora. O ministro Sebastião Reis Jr. será ministro substituto na corte eleitoral.