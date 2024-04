TRF-1 empossa novos dirigentes

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) renovou seu quadro de dirigentes para o biênio 2024-2026. Em sessão solene, nesta quinta-feira, o desembargador federal João Batista Moreira assumiu a presidência da Corte, tendo a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas no cargo de vice-presidente e o desembargador federal Ney Bello como corregedor regional da Justiça Federal da 1ª Região.

A sessão também marcou a despedida do então presidente do TRF-1, o desembargador José Amílcar de Queiroz Machado. Ele ressaltou que tentou desempenhar o melhor trabalho possível na função.

"Gostaria de agradecer, porque eu fui alceado a esse cargo por eleição unânime do plenário desta Corte e isso com base no critério da antiguidade. Eu enfrentei o encargo e, como sempre digo, é princípio universal de administração: o bom é inimigo do ótimo", enfatizou.

Maior entre os seis tribunais regionais do país, o TRF-1 tem sob sua jurisdição 13 unidades da Federação (Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).

Machado também agradeceu pelo trabalho de seu vice, desembargador Marcos Augusto de Sousa, e do então corregedor do tribunal, Néviton Guedes.

"Nós procuramos fazer o que foi possível. Às vezes, a pessoa fica perdida na ilusão de fazer o perfeito, enquanto isso, não faz nem o bom. Então, eu agradeço a presença de todos e todas as ilustríssimas autoridades aqui. Isso bem demonstra o prestígio desta Corte", ressaltou. "Entendo que, se os tribunais federais tiverem esse prestígio renovado, isso terá muito efeito para a nossa República Federativa do Brasil", concluiu.

Estiveram presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso; a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura; o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União).