Desembargador Waldir Leôncio toma posse como novo presidente do TJDFT

O desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior tomou posse, na tarde desta segunda-feira (22/4), como presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) para o biênio 2024-2026.

Na abertura da sessão, o desembargador Cruz Macedo, agora ex-presidente do Tribunal, desejou sorte à nova administração. “Tenho certeza de que farão um excelente trabalho, assumindo com eficiência e firmeza. Desejo todo o sucesso durante a jornada”, destacou.

Cruz Macedo também relembrou sua trajetória como presidente do TJDFT. “Temos o enorme orgulho de ter colaborado com a jurisdição do DF. Nosso tribunal continuou reconhecido como o mais célere do país, conseguimos manter essa meta”, ressaltou. “Fomos capazes de executar o nosso orçamento em mais de 99%. Fizemos tudo o que foi possível para termos um tribunal cada vez melhor”, acrescentou o desembargador.

Em seguida, os novos gestores leram o juramento e assinaram o termo de posse para os próximos anos. Em seu discurso, o desembargador Waldir Leôncio classificou a gestão anterior como “tranquila, pacífica, eficiente e exitosa”, e afirmou que a tarefa de sucessão exige redobrados esforços. “Afinal, cuida-se de manter e melhorar um padrão que garanta a excelência na prestação jurisdicional”, ressaltou.

Além de Waldir Leôncio, a nova administração do TJDFT será formada pelo desembargador Roberval Belinati, como 1° vice-presidente; desembargador Angelo Canducci Passareli, ocupando a 2° vice-presidência; e o desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa, no cargo de corregedor da Justiça.

O evento contou a participação de diversas autoridades, como o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e a senadora Damares Alves (Republicanos), além de deputados distritais, secretários de governo do DF e o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado.