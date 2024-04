Governo federal vai apoiar RS após temporal, diz Paulo Pimenta

"Mais uma vez estaremos junto com vocês", disse Pimenta sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, declarou nesta terça-feira (30/4) que o governo federal vai apoiar prefeituras e o governo do Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que atingiram o estado na noite passada. Pelo menos duas pessoas morreram e 200 ficaram desabrigadas pelo temporal, que atingiu cerca de 65 municípios gaúchos.



Segundo Pimenta, a ação no primeiro momento será de apoio humanitário, e depois de limpeza e reconstrução. O ministro também lamentou as vítimas fatais e os estragos causados pelo temporal.

“Eu trago a minha palavra, mas principalmente a palavra e o compromisso do presidente Lula. Assim como no ano passado nós estivemos desde o primeiro momento ao lado das prefeituras municipais, das comunidades e do governo do estado, mais uma vez nós estaremos junto com vocês”, declarou Pimenta em vídeo publicado em sua conta no X (antigo Twitter).

Infelizmente, o Rio Grande do Sul foi mais uma vez afetado pelas fortes chuvas. Sob orientação do Presidente Lula, estamos articulados com o governo do estado e com as prefeituras para dar uma resposta rápida que garanta o abrigo e a segurança do povo gaúcho.



Contem comigo e com… pic.twitter.com/aLi1vFX1MZ — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 30, 2024

Governador aciona Forças Armadas

O governador Eduardo Leite alertou, também nas redes sociais, que ainda há previsão de temporais no estado e pediu que a população evite sair de casa. Ele disse estar em contato com o governo federal.

“Conversei com o ministério da Defesa e com o comandante militar do Sul para a disponibilização de efetivo, embarcações e helicópteros para regiões mais afetadas pela chuva. O apoio das Forças Armadas, somando com nossa Defesa Civil, Bombeiros e Brigada, será essencial nesse momento crítico”, disse Leite.

“Nesta hora, (providenciaremos) um apoio humanitário. Em um segundo momento, um trabalho de limpeza e reconstrução”, frisou, por sua vez, Paulo Pimenta. “Nós daremos todo o apoio às comunidades e às prefeituras”, acrescentou.