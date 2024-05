Justiça determina remoção do vídeo de Lula com pedido de voto a Boulos

Lula e o Boulos participaram nesta quarta de um evento organizado por centrais sindicais nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, Zona Leste de São Paulo, em celebração ao Dia do Trabalhador - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou nesta quinta-feira (2/5) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o YouTube removam vídeo em que Lula pede votos para o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), durante ato de centrais sindicais na capital paulista nesta quarta-feira (1º).



A decisão, assinada pelo juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci, dá 48 horas para que a plataforma remova o vídeo do canal pessoal do presidente Lula. O vídeo já foi removido da página CanalGov, mas ainda pode ser visto na página Lula.

A Justiça também deu 24 horas para Lula remover o material, após ser intimado, caso a plataforma ainda não o tenha feito. Além do canal pessoal do presidente, o vídeo deve ser deletado de todas as contas em plataformas de Lula.

O juiz acatou pedido do diretório paulista do partido Novo. “A permanência do vídeo na rede pode macular a paridade entre os possíveis candidatos ao pleito vindouro, especialmente porque, além da extemporaneidade do ato de campanha, se trata de um ‘cabo eleitoral’ de

considerável relevância”, argumentou o magistrado na decisão.

Palanque para celebra o Dia do Trabalhador em São Paulo

Lula e o Boulos participaram nesta quarta de um evento organizado por centrais sindicais nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, Zona Leste de São Paulo, em celebração ao Dia do Trabalhador. Em discurso, o presidente destacou a candidatura de Boulos à prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano.

"Esse, esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual e ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Ele está enfrentando três adversários e por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Eu vou fazer um apelo, cada pessoa que votou o Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, devem votar no Boulos para prefeito de São Paulo", discursou Lula no Dia do Trabalhador.