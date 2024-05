MDB acusa Lula de propaganda eleitoral antecipada para Boulos e diz que vai à Justiça

O diretório paulista do MDB anunciou nesta quarta-feira (1º/5) que vai acionar a Justiça Eleitoral contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) por propaganda eleitoral antecipada. Ambos participaram hoje de evento organizado por centrais sindicais para celebrar o Dia do Trabalhador.

Boulos é pré-candidato à prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano, em outubro, assim como o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). No ato, Lula pediu votos para o deputado e afirmou que Boulos está "disputando uma verdadeira guerra".

"A postura do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é uma afronta à legislação eleitoral vigente. Face a isso, o diretório municipal do MDB de São Paulo tomará as medidas jurídicas cabíveis. Eleição não é guerra e a população paulistana não pode ser a vítima", disse em nota o presidente do MDB em São Paulo, Enrico Misasi.

Segundo o advogado Ricardo Vita Porto, que representa o diretório emedebista, a legenda vai buscar a aplicação de multa a Lula e a Boulos por propaganda antecipada, argumentando que houve pedido expresso de votos. A sigla pedirá ainda ao Ministério Público (MP) que apure os valores gastos com o evento, inclusive de dinheiro público, para verificar se houve abuso econômico e de autoridade.

Na nota, a legenda cita a possibilidade de inelegibilidade para Lula e cassação da candidatura de Boulos caso o abuso seja comprovado.

"O povo de São Paulo merece uma eleição justa, com debates propositivos sobre a cidade e pré-candidatos que não se coloquem acima da lei. A ousadia de Lula num ato esvaziado e com público controlado é mais um alerta aos paulistanos: não podemos deixar que São Paulo sirva de trampolim para o projeto de poder que a extrema esquerda tem para o Brasil", disse ainda Enrico Misasi. Boulos e Nunes disputam, até o momento, em empate técnico nas pesquisas eleitorais.

Palanque

Lula e o deputado federal participaram de evento organizado por centrais sindicais nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, zona leste de São Paulo. Em seu discurso, o presidente destacou a candidatura de Boulos.

"Esse, esse rapaz, esse jovem, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual e ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Ele está enfrentando três adversários e por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo, cada pessoa que votou o Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, dizem votar no Boulos para prefeito de São Paulo", discursou Lula.