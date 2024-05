Eduardo Leite anuncia repasse de R$ 200 milhões para municípios atingidos

O governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou, nesta terça-feira (7/5), o repasse de R$ 200 milhões aos municípios do estado que decretaram situação de emergência nos últimos dias, devido às fortes chuvas que abalam a região desde o final do mês passado. Os recursos serão destinados de forma emergencial a pelo menos 336 cidades gaúchas onde já foi identificado estado de calamidade pública.

“Não dá para ficar exigindo agora plano de trabalho, não dá para ficar exigindo projetos, não dá para ficar pedindo burocracia. Tem que colocar o recurso na ponta logo, para poder fazer com que os municípios tenham capacidade de resposta”, disse o governador, durante o anúncio da liberação dos recursos.

De maneira imediata, serão repassados R$ 70 milhões aos fundos dos municípios atingidos. O governador disse que cada município deverá ficar com, aproximadamente, R$ 200 mil neste primeiro momento. Ele ainda destacou que haverá novas levas de recursos além do que já foi anunciado até o momento.

Além disso, serão destinados R$ 50 milhões que devem beneficiar 20 mil famílias em todo o estado, com prioridade àquelas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Também haverá o repasse de R$ 40 milhões para a recuperação e desobstrução das estradas atingidas, R$ 10 milhões para os hospitais com necessidades emergenciais e R$ 30 milhões de aluguel social, que devem beneficiar 75 mil famílias.

Confira o detalhamento dos repasse total de R$ 200 milhões: