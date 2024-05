Há "distorção" em informações sobre auxílio emergencial a afetados, diz ministro

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, esclareceu, nesta sexta-feira (10/5), em entrevista coletiva, uma mudança na portaria ministerial em relação a auxílios ofertados a municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo ele, há muito “ruído e fake news em relação a isso”.

Góes fez os esclarecimentos após o prefeito do interior do Rio Grande do Sul reclamar de valor disponibilizado pelo governo federal. Ele explicou que a mudança permite que prefeituras possam solicitar até meio milhão de reais apenas com um ofício. “Houve muita distorção, a gente faz a flexibilização de uma regra, para ser mais rápido na chegada de algum recurso em um município, e isso é distorcido”, apontou.

A portaria publicada pelo governo federal busca velocidade no repasse de recursos emergenciais para cidades afetadas pelas enchentes. Municípios com até 50 mil habitantes têm, agora, direito a R$ 200 mil; acima de 50 mil e abaixo de 100 mil, R$ 300 mil; e cidades com 100 mil habitantes ou mais, podem solicitar R$ 500 mil.

O ministro lembrou que, caso o município precise de um valor maior, será necessário juntar informações para criar um plano a ser avaliado e aprovado após 24 horas.

O número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 116. Segundo balanço da Defesa Civil, divulgado hoje, 143 pessoas estão desaparecidas.

