Catarinense achado morto no RS mandou áudio de despedida

“Ele ainda falou, no último áudio que ele deixou, ‘só por Deus, só por Deus’ e pediu para a filha dele cuidar bem da mãe”, disse a irmã de Carlos, Milena Wolfart, ao g1. O catarinense ficou ilhado após sair do sítio onde estava com a esposa e os dois filhos para checar se havia passagem na região. No entanto, ele se deparou com muita água e decidiu subir em uma árvore.

O cunhado dele conseguiu o apoio de alguns amigos com motos aquáticas para chegar até Carlos, mas não deu tempo de resgatá-lo. A esposa e os filhos de Carlos ficaram ilhados no sítio e foram resgatados por um helicóptero.



Tragédia no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil, 116 pessoas morreram e 143 pessoas estão desaparecidas por causa das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. De quinta-feira (9/5) para esta sexta-feira (10/5), os números de feridos e desalojados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul mais que dobraram. As pessoas feridas passaram de 374 para 756 e o número de desalojados subiu de 164.583 para 337.346.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio Grande do Sul voltará a ser atingido por chuvas fortes nesta sexta-feira (10/5). A previsão indica que entre hoje e o fim de semana a chuva com maior intensidade será no centro-norte e leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina. Neste período, os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros.