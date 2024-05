Lula tem nova reunião nesta segunda-feira para discutir ações para o RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta segunda-feira (13/5) com o ministro da Casa Civil Rui Costa e da Fazenda Fernando Haddad para discutir temas relacionados ao socorro do estado do Rio Grande do Sul. O encontro está marcado para as 09h no Palácio do Planalto.

Um dos principais assuntos que devem ser discutidos na reunião é a dívida do Rio Grande do Sul com a União. Haddad deve apresentar uma proposta para adiar a cobrança da dívida por dois anos, em contrapartida o governo deverá pedir uma garantia de que o recurso será utilizado para reconstrução do estado. As informações são do G1.

Na semana passada o governo federal anunciou o primeiro pacote de ações econômicas para atender o estado de Rio Grande do Sul. R$51 bilhões foram destinados através de aportes e liberação de crédito subsidiado. Outras medidas já foram anunciadas pelo governo para ajudar as pessoas físicas que vivem no estado, entre elas a suspensão, por 90 dias, da cobrança de dívidas com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Uma análise preliminar do governo do Rio Grande do Sul prevê que será necessário R$19 bilhões para reconstruir o estado. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) o prejuízo para os 446 municípios atingidos pelas cheias chega a R$ 8,4 bilhões. Desse total, R$ 4,5 bilhões se referem ao setor habitacional, com 101 mil moradias destruídas ou danificadas.

O Rio Grande do sul enfrenta a maior tragédia climática do país. O mais recente boletim da Defesa Civil do estado relata que 143 morreram durante as cheias, 125 estão desparecidos e 806 feridos até o momento. Mais de meio milhão de pessoas tiveram que sair de casa.