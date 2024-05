Contra marco temporal, indígenas protestam no Planalto por demarcação

Indígenas protestam na manhã desta terça-feira (14/5) em frente à guarita do Palácio do Planalto. Com faixas e cartazes, o grupo pede o reconhecimento da inconstitucionalidade do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a demarcação de novas terras indígenas, especialmente na Bahia.



A manifestação é realizada pela Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia (Finpat). Devido ao protesto, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) reforçou a segurança na guarita, em frente aos indígenas, e também no perímetro do Planalto. Além disso, a Polícia Militar está presente.



O grupo veio a Brasília para reuniões com ministérios sobre suas reivindicações, mas afirma que não foi atendido por algumas pastas. Em frente ao Planalto, eles pedem reunião com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo.



Governo cobrado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu governo vêm sendo alvo de críticas pela entrega menor do que o anunciado de terras demarcadas. Das 14 homologações prometidas para o ano passado, apenas 10 foram entregues até o momento.



Em abril, o petista recebeu lideranças do Acampamento Terra Livre (ATL) que reuniu cerca de oito mil pessoas em Brasília. O presidente pediu tempo aos indígenas para poder avançar com as demarcações. Segundo Lula, o governo estuda como desocupar terras que já estão prontas para a homologação, mas que abrigam trabalhadores rurais e fazendeiros.