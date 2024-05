Lira e Pacheco decidem não acompanhar Lula ao Rio Grande do Sul

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiram não acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (15/5).

Eles foram convidados pelo petista para integrar a comitiva que embarcou para o estado nesta manhã, onde deve anunciar mais medidas de apoio ao povo gaúcho. Lira e Pacheco decidiram ficar em Brasília para conduzir as votações do Congresso, que também delibera sobre auxílios ao Rio Grande do Sul.

Pacheco articula a votação do projeto de lei que suspende a dívida do estado com a União por três anos, liberando cerca de R$ 11 bilhões do orçamento gaúcho para medidas emergenciais. A matéria foi aprovada ontem (14) no Senado.

Já na Câmara, há uma sessão deliberativa semipresencial marcada para a parte da tarde, mas a pauta ainda não foi definida. Lira articula a aprovação do Programa Mover, que dará incentivo a montadoras que investirem em tecnologias limpas, junto com uma emenda que acaba com a isenção de impostos para compras importadas on-line de até US$ 50. A medida enfrenta resistência de parte da bancada governista.

Lula convidou oficialmente Lira e Pacheco para a viagem ao Rio Grande do Sul durante reunião no fim da tarde de ontem, no Palácio do Planalto. Ambos demonstraram vontade de acompanhar o presidente, mas reavaliaram a decisão. A sessão da Câmara que aprovou a suspensão da dívida gaúcha não correu com a facilidade esperada, e a votação acabou apenas de madrugada.

Segundo o Planalto, as autoridades que acompanham Lula são:

Ministro Luís Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal

Rui Costa, Ministro Chefe da Casa Civil

José Múcio, Ministro da Defesa

Fernando Haddad, Ministro da Fazenda

Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento, e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Nísia Trindade, Ministra da Saúde

Esther Dweck, Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente

Waldez Góes, Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional

Jader Filho, Ministro das Cidades

Paulo Pimenta, Ministro Chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom)

Alm. Esq. Marcos Sampaio Olsen, Comandante da Marinha

Gen. Ex. Tomás Miguel, Comandante do Exército

Ten. Brig Marcelo Damasceno, Comandante da Aeronáutica

Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal

Edegar Pretto, Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)