De volta ao Rio Grande do Sul, Lula visita abrigo em São Leopoldo

Lula em visita a abrigo: até o momento, as enchentes no Rio Grande do Sul já deixaram mais de 70 mil pessoas desabrigadas - (crédito: Reprodução/CanalGov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta quarta-feira (15/5) um abrigo na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele estava acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, pelo governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), e por ministros e autoridades que participam da comitiva presidencial.

O local abriga famílias que tiveram de deixar suas casas por conta das enchentes que atingiram dois terços do território gaúcho. São Leopoldo foi uma das cidades mais atingidas. Ao todo, as chuvas já deixaram 149 mortos e mais de 70 mil desabrigados.

Lula tirou fotos e conversou com as pessoas que estão no abrigo. Após a visita, o petista vai anunciar novas medidas de auxílio ao povo gaúcho, em um auditório da cidade. E vai ser reunir com Eduardo Leite para discutir a situação do estado. A expectativa é que o presidente anuncie um auxílio de R$ 5 mil para as famílias desabrigadas, além de revelar quem ocupará o cargo da autoridade federal para acompanhar a crise, pelo menos, até o fim do ano.

Segundo o Planalto, as autoridades que acompanham Lula são:

Ministro Luís Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal

Rui Costa, Ministro Chefe da Casa Civil

José Múcio, Ministro da Defesa

Fernando Haddad, Ministro da Fazenda

Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento, e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Nísia Trindade, Ministra da Saúde

Esther Dweck, Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente

Waldez Góes, Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional

Jader Filho, Ministro das Cidades

Paulo Pimenta, Ministro Chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom)

Alm. Esq. Marcos Sampaio Olsen, Comandante da Marinha

Gen. Ex. Tomás Miguel, Comandante do Exército

Ten. Brig Marcelo Damasceno, Comandante da Aeronáutica

Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal

Edegar Pretto, Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)